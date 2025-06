Il club nerazzurro riparte da Chivu, è lui il successore di Inzaghi: il comunicato dei nerazzurri

L’Inter ha annunciato il suo allenatore: è Cristian Chivu. L’ex difensore torna in nerazzurro dopo l’esperienza da giocatore e alla guida della Primavera, con cui ha vinto il campionato nel 2022.

Il club nerazzurro aveva già deciso di puntare su Chivu, ma l’allenatore doveva ancora risolvere il contratto con il Parma. Club con il quale il rumeno ha ottenuto la salvezza in Serie A all’ultima giornata della stagione appena conclusa.

L’ex difensore è stato scelto come successore di Simone Inzaghi, che dopo quattro anni ha lasciato il club per allenare l’Al-Hilal.

Chivu aveva salutato il Parma e i tifosi gialloblù con un messaggio sui social. E nella giornata di lunedì 9 giugno è invece arrivato l’annuncio dei nerazzurri.

Inter, Chivu è il nuovo allenatore

Questo il comunicato dei nerazzurri, diffuso sui propri canali ufficiali: “FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con il Club nerazzurro”.

“Nato il 26 ottobre 1980 a Reșița, città di circa 80mila abitanti in Romania, Chivu ha scoperto fin da subito il valore della disciplina per riuscire a sfondare nel mondo del calcio. Un mondo che ha respirato fin dall’infanzia, seguendo l’esempio e la passione di papà Mircea, ex calciatore e primo allenatore di Cristian nelle giovanili del CSM Reșița”, si legge sul sito nerazzurro. “Nel febbraio 2025 arriva l’occasione di allenare una Prima Squadra: Cristian viene chiamato dal Parma per cercare di ottenere una salvezza complicata nella Serie A 2024/25. Missione compiuta: in 13 partite la squadra emiliana conquista 16 punti e riesce a guadagnarsi la permanenza in massima serie. Ora Cristian Chivu inizia una nuova esperienza in nerazzurro, la terza nella sua carriera: un’esperienza che vivrà come sempre guidato dai valori della dedizione, dello spirito di sacrificio e del duro lavoro”.