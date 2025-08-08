Catanzaro, ufficiale l’arrivo di Liberali

Il comunicato del club

Ora è ufficiale. Mattia Liberali è un nuovo giocatore del Catanzaro.

Dopo una lunga trattativa, che vi abbiamo raccontato fin dall’inizio, il club di Serie B ha sistemato tutti i dettagli per il giovane talento, che ha firmato un contratto di quattro anni.

La formula è quella del trasferimento a zero con i rossoneri che avranno il 50% dalla futura rivendita.

Decisiva la volontà dell’italiano di sposare il progetto del club allenato da Aquilani, oltre alla fermezza dell’agente Alessandro Lucci che ha respinto tutte le altre ipotesi.

Liberali al Catanzaro: è ufficiale

Questa la nota del club: “US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mattia Liberali, trequartista classe 2006 proveniente dall’AC Milan. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà ai colori giallorossi per i prossimi quattro anni.

Cresciuto nel settore giovanile rossonero, Liberali si è distinto nella scorsa stagione con la formazione Primavera del Milan, collezionando 31 presenze e 7 gol. Inoltre ha fatto esperienza in Serie C con il Milan Futuro (10 presenze), coronando un percorso di crescita importante con la convocazione e l’esordio da titolare nella prima squadra del Milan, in occasione della partita celebrativa per i 125 anni del club contro il Genoa. Liberali ha maturato una buona esperienza anche in maglia azzurra con 54 presenze tra Under 15 e Under 19″.