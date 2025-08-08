La trattativa che porta Mattia Liberali al Catanzaro si è chiusa: atteso in città nel pomeriggio il giovane talento del Milan

Mattia Liberali, classe 2007 di proprietà del Milan, vestirà la maglia del Catanzaro.

Dopo una lunga trattativa, che vi abbiamo raccontato fin dall’inizio, il club di Serie B ha sistemato tutti i dettagli per il giovane talento, che firmerà un contratto di quattro anni. La formula sarà quella del trasferimento a zero con i rossoneri che avranno il 50% dalla futura rivendita.

Decisiva la volontà dell’italiano di sposare il progetto del club allenato da Aquilani, oltre alla fermezza dell’agente Alessandro Lucci che ha respinto tutte le altre ipotesi.

Calciatore che è atteso nel pomeriggio di venerdì 8 agosto in città per sostenere visite mediche e firmare poi il contratto che lo legherà al Catanzaro.