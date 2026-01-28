Cagliari, tentativo per Raterink: presentata una prima offerta

Il Cagliari ci sta provando per Othniël Raterink, terzino destro del De Graafschap: ci sono stati contatti nelle ultime ore

Dopo Albarracin e Sulemana, il Cagliari vuole continuare a rinforzare la propria rosa in questa sessione di mercato.

Il club rossoblù ci sta infatti provando per Othniël Raterink, terzino destro del De Graafschap, squadra di Serie B olandese. C’è stata una prima offerta per il trasferimento a titolo definitivo, e il club olandese ha una richiesta poco superiore a un milione di euro.

Sul classe 2006 c’è la concorrenza di diversi club, ma il Cagliari vuole comunque provarci: ci sono stati dei contatti anche nelle ultime ore, dunque la trattativa è in corso.

Raterink ha giocato fin qui 24 gare tra campionato e coppa, segnando 3 gol e fornendo 4 assist.