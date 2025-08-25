Cagliari, contatti per Stefan Posch del Bologna
Il Cagliari si muove per aggiungere un difensore in rosa: un nome caldo è quello di Stefan Posch del Bologna
Dopo aver chiuso per Palestra dall’Atalanta, non si ferma il mercato del Cagliari.
Sempre per quanto riguarda la difesa, un nome caldo per le idee del club rossoblù è quello di Stefan Posch.
Il difensore del Bologna ha giocato in prestito per l’Atalanta la seconda metà della scorsa stagione ed è un profilo che piace anche al Sassuolo.
Contatti in corso tra le parti, con l’austriaco classe 1997 che sarebbe un rinforzo di spessore per la formazione allenata da Pisacane.