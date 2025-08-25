Cagliari, visite mediche programmate per Palestra
Il Cagliari ha programmato le visite mediche per Marco Palestra: il difensore arriva dall’Atalanta.
Il Cagliari è pronto ad accogliere Marco Palestra come nuovo rinforzo per le corsie esterne.
Il terzino classe 2005 dell’Atalanta, individuato dal club sardo come sostituto di Nadir Zortea (trasferitosi al Bologna), ha infatti le visite mediche programmate nelle prossime ore.
L’operazione si chiuderà con la formula del prestito secco, con l’obiettivo di garantire al giovane difensore italiano la possibilità di accumulare esperienza e continuità in Serie A.
Palestra, che può agire su entrambe le fasce, rappresenta un profilo duttile e in linea con la filosofia del Cagliari, sempre attento a valorizzare giovani talenti.