Il difensore ha rinnovato il suo contratto con il club rossoblù

Yerry Mina prosegue la sua avventura con il Cagliari: il difensore, nella giornata di giovedì 22 maggio, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno del 2028.

Una decisione importante quella dell’ex Barcellona ed Everton che, difatti, ha deciso di proseguire la sua avventura in Italia con il club rossoblu.

Al momento della firma, Mina ha parlato ai canali ufficiali del club. “Questo rinnovo significa molto per me, è un grande segnale di fiducia da parte del Club, di tutta la dirigenza e di ogni singola persona che vi lavora”.

Il calciatore colombiano ha aggiunto. “Sin dal primo momento ho sentito un appoggio fantastico, vogliamo continuare a crescere insieme, migliorare, affrontare nuove sfide. Mi lego al Cagliari perché sin dal primo giorno le sensazioni sono state ottime: per me, mia moglie, i miei figli, i tifosi che ci sostengono quando le cose vanno bene ma anche nei momenti meno felici”.

Cagliari, le parole di Mina

Mina giocherà ancora in Sardegna. “La Serie A e il calcio italiano in generale sono contesti molto tattici, dove il dettaglio fa la differenza. Mi ha aiutato a migliorare come calciatore, in una squadra che è sempre tanto unita e affronta ogni gara per giocarsela al top così da regalare soddisfazioni alla propria gente. Voglio continuare su questa strada, stare bene fisicamente, portare la mia esperienza e leadership nel gruppo come ho sempre cercato di fare. Il Cagliari è ancora in Serie A, vogliamo consolidarci sempre di più”.

Il difensore ha concluso. “Ai tifosi prometto che darò sempre tutto insieme ai compagni, lasciando in campo ogni energia che c’è in corpo. Grazie per come ci sostenente, grazie per tutto ciò che ho ricevuto. Andiamo avanti insieme, e sempre Forza Cagliari”.