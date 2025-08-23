Questo sito contribuisce all'audience di

Cagliari, a un passo l’arrivo di Marco Palestra dall’Atalanta

Gianluca Di Marzio 23 Agosto 2025
Atalanta, Marco Palestra (IMAGO)
Il Cagliari ha individuato in Marco Palestra dell’Atalanta il sostituto di Zortea: operazione in chiusura in prestito secco

Marco Palestra è a un passo dal Cagliari.

Il terzino dell’Atalanta classe 2005 è da tempo stato individuato dal club come sostituto di Nadir Zortea, che si è trasferito al Bologna.

L’operazione, che è vicina alla chiusura, sarà in prestito secco.

L’italiano può giocare su entrambe le corsie laterali e andrà alla ricerca di un minutaggio continuo con la casacca rossoblù.