Cagliari, Semih Kılıçsoy è atterrato in Italia | FOTO

Semih Kılıçsoy è arrivato in Italia. L’attaccante turco è pronto per la sua esperienza al Cagliari

Semih Kılıçsoy è atterrato in Italia. Nella serata di oggi, 1 agosto, l’attaccante turco è sbarcato all’aeroporto romano di Fiumicino, pronto per le visite mediche e la firma con il Cagliari.

Come vi abbiamo raccontato, nelle scorse ore i rossoblù hanno trovato l’accordo totale con il Besiktas per il trasferimento del giocatore in Sardegna.

Kılıçsoy ha concluso la stagione 2024/2025 con 46 presenze, 4 gol e 6 assist tra Super Lig e coppe.

Il Cagliari assicura così al nuovo allenatore Fabio Pisacane un acquisto di qualità.