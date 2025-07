Da Folorunsho alle uscite: il punto sul mercato del Cagliari

Il punto, dalle entrate alle uscite, sul calciomercato estivo del Cagliari

Il Cagliari lavora per regalare a Fabio Pisacane una squadra di livello in vista della prossima stagione di Serie A.

In questo senso, il club rossoblù lavora per ricevere l’ok dal Napoli per far svolgere le visite mediche a Michael Folorunsho all’inizio della prossima settimana e averlo così a disposizione per gli ultimi giorni di ritiro e per l’amichevole contro il Galatasaray in Austria di mercoledì 23 luglio.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, Sebastiano Esposito si allontana dalle idee del Cagliari soprattutto per costi. Sull’attaccante dell’Inter si sono inserite altre squadre, ma la volontà della società è comunque quella di continuare a cercare una seconda punta con caratteristiche simili al classe 2002 nerazzurro.

Lato uscite, invece, Piccoli potrebbe partire se dovesse arrivare un’offerta sui 20/25 milioni. Anche Zortea, di fronte all’offerta giusta, potrebbe salutare i sardi.

Scuffet-Pisa: partenza confermata domenica mattina

Scuffet lascerà il ritiro del Cagliari nella mattinata di domenica per svolgere le visite mediche per il Pisa. Al suo posto il Cagliari porterà in ritiro il portiere classe 2005 Iliev della Primavera che già aveva svolto il ritiro l’anno scorso.

Radunovic, allo stato attuale delle cose, potrebbe rimanere a fare il secondo portiere ma è da tenere comunque viva la possibilità che vada in Serie B a fare il primo primo portiere di fronte a un’offerta. I giovani Vinciguerra e Idrissi, presenti al ritiro, per ora dovrebbero restare.