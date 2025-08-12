Cagliari, ufficiale l’arrivo di Sebastiano Esposito
Il comunicato del club
Ora è ufficiale: Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore del Cagliari.
L’operazione si è conclusa sulla base di un prestito gratuito con obbligo fissato a 4 milioni più il 40% sulla futura rivendita. Quest’ultima, solo se superiore a 4 milioni di euro.
Per il calciatore, invece, 5 anni di contratto a 750mila di ingaggio più bonus.
Questa la nota del club rossoblù: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Esposito che si trasferisce dall’FC Internazionale Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030”.