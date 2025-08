Cagliari, vicinissimo l’arrivo di Sebastiano Esposito dall’Inter

Il Cagliari è vicinissimo a Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter

Il Cagliari vuole rinforzare l’attacco. I rossoblù sono vicinissimi a Sebastiano Esposito dell’Inter.

La punta è reduce dall’esperienza all’Empoli. Nella scorsa stagione, il classe 2002 ha raccolto 10 gol e 2 assist in 37 presenze con la maglia dei toscani.

Continua l’intenso mercato dei rossoblù, che soltanto nella giornata di venerdì avevano accolto l’ultimo acquisto: Semih Kılıçsoy, proveniente dal Besiktas.

Ora, Esposito avrà un’altra chance di mettersi in mostra in una piazza importante come il Cagliari.