Cagliari, da Dossena allo scambio Luvumbo-Cutrone: il punto sulle entrate

Gianluca Di Marzio 19 Gennaio 2026
Alberto Dossena

Il punto sulle entrate in casa rossoblù

Terminato l’ultimo weekend con una prestigiosa vittoria contro la Juventus, il Cagliari continua a lavorare sul mercato per rinforzare quanto più possibile la rosa.

Nella giornata di domani – martedì 20 gennaio – il club chiuderà la trattativa per il ritorno di Alberto Dossena, difensore del Como.

Sempre vicino Sulemana: si è invece rallentato lo scambio con il Torino per l’operazione Prati-Anjorin.

Per uno scambio che rallenata, ce n’è uno che va avanti: procedono infatti i dialoghi per la trattativa Luvumbo-Cutrone.