Cagliari, da Dossena allo scambio Luvumbo-Cutrone: il punto sulle entrate
Il punto sulle entrate in casa rossoblù
Terminato l’ultimo weekend con una prestigiosa vittoria contro la Juventus, il Cagliari continua a lavorare sul mercato per rinforzare quanto più possibile la rosa.
Nella giornata di domani – martedì 20 gennaio – il club chiuderà la trattativa per il ritorno di Alberto Dossena, difensore del Como.
Sempre vicino Sulemana: si è invece rallentato lo scambio con il Torino per l’operazione Prati-Anjorin.
Per uno scambio che rallenata, ce n’è uno che va avanti: procedono infatti i dialoghi per la trattativa Luvumbo-Cutrone.