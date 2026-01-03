Al Cagliari piace tanto Brescianini: su di lui rimane forte anche la Fiorentina

Le ultime in casa rossoblù

Alla ricerca di un centrocampista per la seconda parte di stagione, il Cagliari è fortemente interessato a Marco Brescianini dell’Atalanta.

Il calciatore piace tanto ai rossoblù, ma rimane comunque consapevole del forte interesse da parte della Fiorentina.

Dopo il brutto avvio di campionato, infatti, il club viola vuole rinforzare ulteriormente la propria rosa con acquisti mirati.

In questa stagione il centrocampista della Dea ha collezionato 11 presenze (e 1 gol) tra campionato e coppa.