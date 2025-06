Brighton, in chiusura l’arrivo di Coppola dal Verona: la situazione

È in chiusura la cessione di Diego Coppola dall’Hellas Verona al Brighton: il difensore si trasferirà in Premier League per la prima volta

Il Brighton è in chiusura per l’arrivo di Diego Coppola. Il club inglese ha scelto il difensore dell’Hellas Verona come rinforzo per la prossima stagione.

Coppola si trasferirà dunque in Premier League per la prima volta, dopo aver giocato 35 partite con la maglia gialloblù nella stagione appena conclusa.

Una nuova esperienza per il difensore classe 2003, cresciuto proprio nel settore giovanile dell’Hellas Verona.

Coppola, inoltre, ha esordito di recente con la maglia della Nazionale in occasione del match con la Norvegia.