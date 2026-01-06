Brescianini: la Fiorentina insiste per chiudere
Dopo aver raggiunto l’accordo con il calciatore, ora si attende una risposta della Dea: le ultime sul centrocampista
La Fiorentina sta forzando per chiudere l’arrivo di Marco Brescianini dell’Atalanta.
Come anticipato in questi giorni, il centrocampista rientra nel progetto di rinnovamento del club viola, che punta a recuperare terreno in campionato dopo un girone d’andata molto complicato.
Dopo aver raggiunto l’accordo con il calciatore, ora si attende una risposta della Dea.
La Fiorentina intende basare l’operazione con l’Atalanta su un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di salvezza.