Bournemouth-Jimenez, si attende la risposta finale del Milan

Il Bournemouth e Alex Jimenez sono in attesa di una risposta da parte del Milan all’ultima offerta ricevuta: la situazione

Non ha ancora avuto una svolta la trattativa tra Bournemouth e Milan per Alex Jimenez.

Il club inglese e il giocatore sono in attesa di una risposta da parte dei rossoneri all’ultima offerta ricevuta nella serata di venerdì 29 agosto.

Dopo la vittoria sul Lecce per 0-2, il Milan si concentrerà sugli ultimi giorni di calciomercato.

Difatti, sono attese nelle prossime ore aggiornamenti sull’operazione che potrebbe portare il terzino spagnolo in Premier League.