Bologna su Kevin, attaccante dello Shaktar: c’è distanza tra le parti

Il Bologna si è interessato a Kevin, attaccante dello Shaktar: alta la richiesta del club ucraino, parti molto lontane

Secondo quanto ha riportato nella giornata di mercoledì 9 luglio”ge.globo“, canale d’informazione brasiliano, il Bologna si è mosso per Kevin dello Shaktar Donetsk.

Dalla ricostruzione della redazione di gianlucadimarzio.com, si apprende però che i rossoblù hanno offerto 15 milioni più bonus per l’esterno classe 2003.

Cifra ritenuta troppo bassa rispetto alla richiesta del club ucraino, che vuole almeno 40 milioni più bonus per cedere il proprio giocatore.

Le parti sono dunque lontanissime: a oggi c’è un abisso e diventa dunque complicato avvicinarsi per portare a termine l’operazione.

Il Bologna si è mosso per Kevin

Il Bologna ha mostrato interesse per Kevin, esterno d’attacco classe 2003 di nazionalità brasiliana. Giocatore che era arrivato in Ucraina, precisamente allo Shaktar Donetsk, nel gennaio del 2024 per circa 12 milioni di euro dal Palmeiras (dati trasnfermarkt.it).

Parliamo di un calciatore capace di agire su tutto il fronte d’attacco, specialmente sulla fascia sinistra. In questa stagione ha collezionato 35 presenze divise tra campionato ucraino, Coppa e Champions League. Ben nove le reti trovate (di cui due in Champions contro Bayern Monaco e Brest), quattro invece i passaggi vincenti.