Bologna e Roma su Jonathan Rowe dell’Olympique Marsiglia

Il Bologna e la Roma sono su Jonathan Rowe, attaccante inglese classe 2003 dell’Olympique Marsiglia: la situazione

Bologna e Roma hanno messo gli occhi su Jonathan Rowe, giovane attaccante esterno dell’Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi.

I rossoblù stanno provando da diversi giorni a chiudere l’operazione, senza però ricevere ancora l’ok da parte del giocatore.

I giallorossi, dopo aver incassato il no da parte di Jadon Sancho, con il direttore sportivo Massara stanno lavorando per cercare di superare la concorrenza.

In carriera, il classe 2003 vanta 149 presenze condite da 39 gol e 19 assist. Con la maglia dell’Inghilterra U21, l’attaccante ha trovato 10 presenze e 3 reti.