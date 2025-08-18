Bologna, non c’è ancora l’accordo con Asllani
Manca l’accordo tra il Bologna e il centrocampista del’Inter Kristjan Asllani: il club è a lavoro per rinforzare il proprio centrocampo
Non è ancora stata trova un’intesa tra il Bologna e il centrocampista albanese Kristjan Asllani.
Come raccontato in queste ore, il club rossoblù ha messo gli occhi sul giocatore dell’Inter per rinforzare il proprio centrocampo.
Tuttavia, manca ancora un accordo tra le parti, necessario per portare il classe 2002 a giocare nella squadra allenata da Vincenzo Italiano.
Il centrocampista viene da un Mondiale per Club in cui ha collezionato 283 minuti in 4 partite, con anche un assist all’attivo.