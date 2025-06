Il Bologna sta lavorando sul mercato: in caso di partenza del difensore Lucumì, un possibile nome del sostituto è quello di Tárrega del Valencia

Continua a muoversi il calciomercato del Bologna. In difesa, dopo avervi raccontato dell’incontro tra il Napoli e i rossoblù per Beukema, anche Lucumì è finito nel mirino di alcuni club, tra cui la Roma.

Nel caso in cui il giocatore colombiano dovesse partire, il club di Joey Saputo ha valuto il nome del calciatore spagnolo César Tárrega del Valencia.

Il difensore ha collezionato 38 presenze la scorsa stagione tra LaLiga e Coppa del Re, trovando anche 2 gol e 1 assist.

Classe 2002 di piede destro, Tárrega possiede un’ottima fisicità e potrebbe giocare sia a destra che a sinistra come centrale in una difesa a 4 come quella disegnata da Vincenzo Italiano con il suo Bologma.

Bologna, idea Tárrega se parte Lucumì

Dopo un percorso tra le giovanili del Levante, quelle del Valencia e una parentesi al Real Valladolid, Tárrega ha disputato l’ultima stagione di nuovo al Valencia, collezionando 38 presenze.

Il giocatore vanta inoltre diverse presenze con l‘U21 della nazionale spagnola, con la quale è stato impegnato nell’edizione del 2025 degli Europei di categoria prima dell’eliminazione ai quarti per mano dell’Inghilterra. Da segnalare anche la segnatura arrivata contro la Slovacchia, che ha regalato i tre punti nel girone agli spagnoli.