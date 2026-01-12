Questo sito contribuisce all'audience di

Bologna, per la difesa si pensa a Helland del Brann

Gianluca Di Marzio 12 Gennaio 2026
Helland, difensore del Brann (Imago)
Il Bologna si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un difensore: tra gli obiettivi anche Helland, giovane centrale del Brann

Non solo trattative per le uscite, come quelle che riguardano Fabbian: il Bologna si muove anche in entrata.

In particolare i rossoblù stanno seguendo diversi profili per la difesa, tra cui quello del classe 2005 Eivind Helland.

Il giovane centrale alto quasi 2 metri è di proprietà del Brann, formazione che milita nella prima divisione norvegese.

In lista, come vi avevamo anticipato, c’è anche il nome di Juan Pablo Freites del Fluminense, con il suo costo che è minore rispetto al collega di reparto norvegese.