Bologna, ecco Heggem: ufficiale l’arrivo del difensore norvegese

Il Bologna ha ufficializzato l’arrivo di Torbjørn Heggem dal West Bromwich Albion

Torbjørn Heggem è un nuovo giocatore del Bologna. I rossoblù hanno ufficializzato l’arrivo del difensore norvegese. Come vi abbiamo raccontato, il club di Vincenzo Italiano ha acquistato a titolo definitivo il classe 1999 dal West Bromwich Albion.

Heggem è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione del West Brom in Championship inglese. Il difensore ha concluso il campionato con 45 presenze, 1 gol e 2 assist.

Di seguito il comunicato ufficiale del Bologna: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal West Bromwich Albion FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore Torbjørn Heggem“.

“Primo norvegese della storia del club, difensore centrale di piede sinistro classe 1999, Torbjørn è adattabile anche in veste di terzino sinistro. Molto abile sui palloni alti grazie alla sua fisicità, è veloce e possiede anche una buona tecnica di base. Heggem è un prodotto del settore giovanile del Rosenborg e prima di approdare al West Bromwich Albion nell’estate 2024, il difensore passa per il Ranheim, il Sandnes e il Brommapojkarna in Svezia. In Inghilterra ha disputato il campionato di Championship, collezionando 45 presenze, ed è ormai in rampa di lancio, tanto da essere stabilmente convocato dalla sua Nazionale da ottobre ’24“.