Bologna, il retroscena su Cambiaghi: il Como lo valuta per il futuro

L’attaccante esterno del Bologna, Nicolò Cambiaghi, è finito nei mirini della dirigenza del Como dopo la partita con i rossoblù: il retroscena

Nicolò Cambiaghi è stato protagonista di un buon avvio di stagione con il Bologna. Dopo l’infortunio al crociato e la lunga riabilitazione, l’esterno rossoblù cercava quel riscatto che nelle prime 6 giornate è riuscito a trovare. Il classe 2000 è un giocatore moderno e le sue qualità sono state esaltate dagli schemi di Vincenzo Italiano. Lo scorso 30 agosto, il Bologna ha vinto 1-0 contro il Como.

In occasione della sfida al Dall’Ara, gli osservatori dei biancoblù sono rimasti colpiti dal talento del giocatore. Cambiaghi potrebbe essere inserito nella lista dei desideri del Como.

Fabregas è noto per valorizzare i giocatori offensivi e, in una squadra piena di stranieri, l’ex Atalanta e Pordenone tra le tante potrebbe sbocciare definitivamente.

In questo inizio di stagione Cambiaghi ha raccolto 1 gol e 2 assist in 6 partite di Serie A. Le ottime prestazioni sono valse all’esterno la chiamata nell’Italia di Gennaro Gattuso, che ha scelto di puntare sul giocatore in vista delle sfide contro Estonia e Israele.