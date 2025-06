Il Napoli insiste per Beukema

Il club continua il pressing sul difensore del Bologna

Dopo aver vinto il quarto scudetto nella sua storia, il Napoli vuole rinforzare quanto più possibile la rosa in vista della prossima stagione.

Per la difesa la squadra di Antonio Conte insiste per Beukema del Bologna: in Italia, il club è in pole per lui. Il calciatore ha dato anche un’apertura.

Molto attivo, dunque, il Napoli in questi primi giorni di mercato su tutti i fronti: oltre a Gatti c’è anche il giocatore dei rossoblù.

Nella stagione 2024/2025 Beukema ha collezionato 47 presenze (tra campionato e coppe) e 2 assist.