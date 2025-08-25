Il Besiktas ha annunciato la trattativa per El Bilal Touré dell’Atalanta
Il Besiktas ha annunciato di essere in trattativa con l’Atalanta per El Bilal Tourè: il comunicato del club turco
“Sono iniziate le trattative con il giocatore e il suo club Atalanta Bergamo in merito al trasferimento temporaneo del calciatore professionista El Bilal Touré con un’opzione di acquisto condizionata “.
Così il Besiktas, club turco, ha annunciato di essere in trattativa per l’attaccante dell’Atalanta.
Il classe 2001 era arrivato a Bergamo dall’Almeria per più di 30 milioni di euro.
Dopo il prestito della scorsa stagione in Germania allo Stoccarda, la nuova destinazione per il giocatore del Mali potrebbe essere in Turchia: trattativa in corso per il prestito con opzione per l’acquisto.