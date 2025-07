Roma, ufficiale la cessione di Abraham al Besiktas

C’è il comunicato

Tammy Abraham lascia l’Italia: il calciatore inglese è un nuovo calciatore del Besiktas.

Questa la nota ufficiale della Roma sui propri canali: “L’AS Roma comunica di aver ceduto Tammy Abraham al Besiktas.

L’operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2021, l’attaccante inglese ha collezionato 120 presenze e 37 gol con la maglia giallorossa, contribuendo alla vittoria della Conference League nel 2022.

Nell’ultima stagione, 2024-25, ha giocato in prestito nel Milan. In bocca al lupo per il futuro, Tammy!”.