Genoa-Bento, il portiere è atteso domani in città
Le ultime in casa rossoblù
Ci siamo. Chiuso definitivamente l’accordo, il Genoa è pronto ad accogliere Bento.
Il portiere dell’Al-Nassr, stasera impegnata in campionato contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi, è atteso nella giornata di domani – martedì 13 gennaio – in città. Bento partirà proprio dopo la partita direzione Genoa.
Scambio di documenti in questi minuti: l’operazione è stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto (fissato a 8.5 milioni di euro).
A partire da questa settimana, dunque, De Rossi avrà il suo nuovo portiere.