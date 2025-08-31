Il Bayern Monaco sonda la pista Lookman: no dell’Atalanta al prestito oneroso con diritto
Le ultime
Come svelato dal “The Athletic”, arrivano le conferme di un interessamento del Bayern Monaco per Lookman.
Il club tedesco ha sondato la pista che porterebbe all’attaccante.
L’Atalanta, al momento, dice no al prestito oneroso con diritto di riscatto.
A queste condizioni, dunque, il club non aprirebbe al trasferimento.
Lookman-Atalanta: la situazione
Nel corso della sessione estiva di calciomercato, per Lookman è arrivata in casa Atalanta solo offerta dell’Inter (di 42 milioni di euro più 3 di bonus) che non è stata ritenuta idonea.
Da quel momento la rottura definitiva.