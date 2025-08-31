Questo sito contribuisce all'audience di

Il Bayern Monaco sonda la pista Lookman: no dell’Atalanta al prestito oneroso con diritto

Gianluca Di Marzio 31 Agosto 2025
lookman-atalanta-imago-gpo-interna
Ademola Lookman

Le ultime

Come svelato dal “The Athletic”, arrivano le conferme di un interessamento del Bayern Monaco per Lookman.

Il club tedesco ha sondato la pista che porterebbe all’attaccante.

L’Atalanta, al momento, dice no al prestito oneroso con diritto di riscatto.

A queste condizioni, dunque, il club non aprirebbe al trasferimento.

Lookman-Atalanta: la situazione

Nel corso della sessione estiva di calciomercato, per Lookman è arrivata in casa Atalanta solo offerta dell’Inter (di 42 milioni di euro più 3 di bonus) che non è stata ritenuta idonea.

Da quel momento la rottura definitiva.