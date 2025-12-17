Avellino, è fatta per Marco Sala dal Como

È fatta per l’arrivo di Marco Sala all’Avellino: il terzino si trasferirà dal Como all’inizio della finestra di mercato invernale

L’Avellino chiude per Marco Sala: è fatta per il suo arrivo dal Como, e il terzino si trasferirà all’inizio del mercato invernale, previsto per il prossimo 2 gennaio.

Il club biancoverde, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, era già vicino al giocatore biancoblù, che fin qui non ha trovato spazio.

Sala, infatti, non è ancora sceso in campo in questa stagione mentre nella scorsa aveva giocato nove partite tra campionato e Coppa Italia.

Il classe 1999 si prepara perciò a vivere una nuova esperienza in Serie B con l’Avellino: l’ultima esperienza nel campionato cadetto è stata proprio con il Como, nell’anno della promozione in Serie A.