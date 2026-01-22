Izzo alle firme con l’Avellino: contratto di tre anni e mezzo

Armando Izzo è alle firme con l’Avellino: il difensore è pronto a tornare con il club biancoverde, per lui un contratto di tre anni e mezzo

L’Avellino è pronto ad accogliere per la seconda volta Armando Izzo. Il difensore firma un contratto con i biancoverdi per i prossimi tre anni e mezzo.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’ex Torino aveva già raggiunto l’intesa di massima con il club campano e la chiusura era prevista proprio per oggi, 22 gennaio.

Izzo, come anticipato, torna all’Avellino dopo dodici anni: il difensore ha vestito la maglia bianconere dal 2012 al 2014, trovando anche una promozione in Serie B nella stagione 12/13.

Dopo tre stagioni e mezzo al Monza, dunque, il classe 1992 saluta i biancorossi e torna in Campania: è tutto pronto per la sua seconda esperienza all’Avellino.