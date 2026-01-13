Atletico Madrid, Malen è la prima scelta per il post Raspadori
L’Atletico Madrid sta lavorando per dare a Simeone un sostituto di Giacomo Raspadori, che andrà all’Atalanta: le ultime
È Donyell Malen la prima scelta dell’Atletico Madrid per il post Giacomo Raspadori.
Il club spagnolo sta infatti lavorando per arrivare all’attaccante olandese dell’Aston Villa e per battere così anche la concorrenza delle italiane.
Sul giocatore ci sono infatti soprattuto la Roma e il Napoli, come raccontato in questi giorni.
Ma Simeone e il club vogliono subito un sostituto di Giacomo Raspadori, prossimo a vestire la maglia dell’Atalanta.