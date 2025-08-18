Atalanta, iniziate le visite mediche di Nicola Zalewski | FOTO e VIDEO
Nicola Zalewski ha iniziato le visite mediche di rito prima di diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta: l’esterno è in arrivo dall’Inter
L’Atalanta sta per abbracciare il suo nuovo esterno: si tratta di Nicola Zalewski, in arrivo dall’Inter.
Il giocatore si è presentato per sostenere le visite mediche di rito nella giornata di lunedì 18 agosto.
Dopodiché, sono attese la firma sul contratto e l’ufficialità.