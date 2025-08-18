Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta, iniziate le visite mediche di Nicola Zalewski | FOTO e VIDEO

Redazione 18 Agosto 2025
Zalewski con la maglia dell'Inter (imago)
Zalewski con la maglia dell’Inter (imago)

Nicola Zalewski ha iniziato le visite mediche di rito prima di diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta: l’esterno è in arrivo dall’Inter

L’Atalanta sta per abbracciare il suo nuovo esterno: si tratta di Nicola Zalewski, in arrivo dall’Inter.

Il giocatore si è presentato per sostenere le visite mediche di rito nella giornata di lunedì 18 agosto.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com

Dopodiché, sono attese la firma sul contratto e l’ufficialità.