Le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, su Daniel Maldini e non solo: le parole sul mercato

Intervista da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha risposto alla domanda sul futuro di Daniel Maldini.

“Maldini sarà il prossimo a uscire? Diciamo che il nostro obiettivo era di cogliere opportunità in questo mercato. Eventuali uscite verranno valutate qualora ci fosse qualcosa di concreto“, ha detto il presidente nerazzurro.

Che ha poi aggiunto: “Il nostro obiettivo era mettere a disposizione del mister un giocatore sempre piaciuto (parlando di Raspadori, ndr). Vediamo cosa può succedere negli ultimi giorni di mercato“.

Ricordiamo che sul giocatore c’è sempre il Napoli, che potrebbe arrivare al giocatore a prescindere dalla trattativa anche per Giovane del Verona. La Juventus ha mollato invece un po’ la presa.