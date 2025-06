Kossounou è dell’Atalanta a titolo definitivo: operazione da 20 milioni di euro

Il club ha deciso di acquistare a titolo definitivo il calciatore ex Bayer Leverkusen

Kossounou è ufficialmente dell’Atalanta a titolo definitivo.

Dopo la prima stagione in Serie A, in prestito dal Bayer Leverkusen, il club ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo: si tratta di un’operazione da 20 milioni di euro.

Dopo il prestito oneroso della scorsa estate (pari a 5 milioni di euro), l’Atalanta ha deciso di puntare forte su di lui anche per il futuro.

Kossounou ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 2029.

Il comunicato del club

Questa, la nota ufficiale: “Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Bayer 04 Leverkusen Fußball il diritto alle prestazioni sportive di Odilon Kossounou. Nella stagione 2024/2025 il difensore ivoriano classe 2001 ha già vestito la maglia nerazzurra, totalizzando complessivamente 23 presenze (16 da titolare), di cui 18 in Serie A Enilive, 4 in UEFA Champions League e 1 in Supercoppa Italiana.

In carriera Kossounou ha vinto due campionati belgi e una Supercoppa nazionale con il Club Brugge, una Bundesliga, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania con il Bayer 04 Leverkusen Fußball e una Coppa d’Africa nel 2023 con la Nazionale della Costa d’Avorio, con cui ha sin qui collezionato 25 presenze. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro esprimono piena soddisfazione per l’operazione conclusa in giornata, augurando a Odilon le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – per il prosieguo della sua militanza in nerazzurro”.