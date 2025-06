L’Atalanta spinge per Ahanor: sono ore decisive per il suo futuro

L’Atalanta vuole cercare di anticipare la concorrenza del Milan

Sono ore decisive per Ahanor. Dopo la cessione di Ruggeri all’Atletico Madrid, l’Atalanta sta insistendo per chiudere – anche già in giornata – la trattativa con il Genoa per il classe 2008.

Il club allenato da Juric vuole anticipare sul tempo la concorrenza del Milan (che nei giorni scorsi si era mossa per il calciatore dei rossoblù).

Legato a questa trattativa, al momento la situazione di Thiaw (che potrebbe andare al Como) non si è ancora sbloccata. Da sottolineare che, nonostante l’Atalanta sia più avanti nella corsa per Ahanor, il Milan c’era e c’è ancora.

Oggi, venerdì 27 giugno, può dunque essere il giorno decisivo per sapere quale sarà il futuro di Ahanor.