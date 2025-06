L’Al-Hilal aveva alzato l’offerta economica per arrivare a Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli: il giocatore ha però rifiutato l’offerta

Come raccontato nel corso della giornata di domenica 8 giugno, l’Al-Hilal aveva accontentato la richiesta economica del Napoli per Victor Osimhen.

Restava da definire l’accordo con l’attaccante nigeriano, che ha però deciso di non aprire al trasferimento.

Dopo le ultime valutazioni, il giocatore di proprietà del Napoli ha scelto di non dare il via libera per concludere l’operazione.

Il calciatore che nell’ultima stagione ha giocato con il Galatasary non andrà dunque nel club allenato da Simone Inzaghi.

Al-Hilal – Napoli,arriva il “no” di Osimhen

Il club saudita aveva deciso di rialzare la propria offerta al Napoli, arrivando a 75 milioni di euro bonus compresi. Mancava solo l’ok da parte dell’attaccante nigeriano, che non è arrivato. Non sarà dunque l’Al-Hilal il prossimo capitolo della storia calcistica di Victor Osimhen, che resterà lontano dalla Saudi Pro League.

Nell’ultima stagione, l’ex numero nove del Napoli è sceso in campo 41 volte in tutte le competizioni, trovando 37 volte la via del gol e ben 8 assist. Solo in Europa League, con la maglia del Galatasary l’attaccante ha segnato 6 volte in 7 assist. Nel campionato turco sono stati invece 26 i centri trovati in 30 apparizioni.