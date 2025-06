Al-Hilal, pronto un nuovo mercato faraonico: idea Theo Hernandez, Ederson e Osimhen

L’Al Hilal si prepara a un’altra estate di spese folli. Il club dell’Arabia Saudita vuole Theo Hernandez, Osimhen ed Ederson

L’Al-Hilal è pronto a una nuova estate in cui non baderà a spese. Il club dell’Arabia Saudita, infatti, vuole portare nella Saudi Pro League altri grandi nomi.

Il club arabo è vicino all’accordo con il Milan per Theo Hernandez. La cifra è di circa 35 milioni di euro. La società saudita attende la risposta del terzino francese.

Per la panchina, la società corteggia da tempo Simone Inzaghi. Con o senza l’attuale allenatore dell’Inter il club punterà a Victor Osimhen. L’Al-Hilal non ha ancora l’accordo con l’attaccante nigeriano e il Galatasaray spinge per acquistarlo dal Napoli.

Oltre alla punta, la squadra araba è interessata a Ederson dell’Atalanta. Tra le parti ci sono già stati contatti.