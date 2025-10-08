Gattuso pensa ad Ahanor per la sua Italia: in estate era sulla lista di mercato del Milan

Honest Ahanor è uno dei giovani più interessanti dell’attuale panorama calcistico italiano. Gattuso ci pensa, il Milan lo aveva già sondato

Honest Ahanor è uno di quei giocatori il cui futuro sembra già scritto. Seppur giovanissimo, il terzino dell’Atalanta ha già dimostrato di avere qualità elevatissime. Prima con il Genoa (con il quale è diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A), ora con il club bergamasco, il classe 2008 sta confermando le sensazioni, tanto da aver attirato l’attenzione di Gennaro Gattuso.

Il CT dell’Italia ha svelato di essere al lavoro per convocare il giovane Ahanor. Le parole dell’allenatore azzurro non devono distogliere il 17enne da quello che è il primo obiettivo della sua carriera: diventare un titolare nel club.

Attualmente Ahanor veste la maglia dell’Atalanta. I nerazzurri, sempre abili nell’individuare i giovani di prospettiva, hanno pagato 17 milioni al Genoa per assicurarsi il giocatore nato ad Aversa.

In estate, i nerazzurri non erano l’unica squadra interessata al classe 2008. Come vi abbiamo raccontato, su Ahanor, infatti, c’era anche il Milan.

Il Milan su Ahanor

L’interesse del Milan per Ahanor inizia dalla firma di Massimiliano Allegri con i rossoneri. Uno dei collaboratori fidati ed ex compagno al Padova dell’allenatore, Simone Tognon, ha lavorato fino a pochi mesi fa con il settore giovanile del Genoa.

Tognon ha visto da vicino la crescita di Ahanor e ha consigliato ad Allegri di puntare sul classe 2008. I costi del giocatore, però, erano già saliti oltre i 20 milioni più percentuale, cifre che il Milan non aveva disposto nel budget per sostituire Theo Hernandez, volato in Arabia Saudita. Al posto di Ahanor i rossoneri hanno poi deciso di puntare su Estupiñán.

Tra l’Azzurro e Ahanor c’è la burocrazia

Nella conferenza stampa alla vigilia della doppia sfida contro Estonia e Israele, l’allenatore dell’Italia Gennaro Gattuso ha dichiarato apertamente di essere interessato a Honest Ahanor. Al momento, il classe 2008 non è convocabile in azzurro. Il terzino è nato ad Aversa, in Campania, da genitori nigeriani.

Nonostante abbia trascorso tutta la sua vita tra Campania e Liguria, Ahanor non possiede la cittadinanza italiana. Il difensore ha tutte le carte in regola (calcisticamente) per ottenere un posto nella Nazionale maggiore. Tuttavia, negli uffici, restano da sbrigare le pratiche burocratiche, l’unico ostacolo tra Ahanor e la maglia azzurra.