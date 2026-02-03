Calciomercato, gli acquisti più costosi in Serie A e in Europa

Dalla Serie A al resto d’Europa, la lista completa con gli acquisti più costosi di questa sessione invernale di calciomercato

Si è conclusa lunedì 2 gennaio la sessione invernale del calciomercato della stagione 2025-2026. Mesi in cui le squadre di Serie A hanno lavorato per cercare di andare a rafforzare le proprie rose e andare a raggiungere i propri obiettivi in vista della seconda metà del campionato.

Tra le squadre che si sono mosse di più ci sono le due romane Lazio e Roma, particolarmente attive in entrata. Ma seguono anche diverse sorprese come Sassuolo e Pisa in questa speciale graduatoria dei giocatori più costosi.

Classifica che, nel dettaglio, è aperta da Donyell Malen, che dall’Aston Villa è passato alla Roma per 27 milioni di euro (prestito più diritto di riscatto a 25 che può diventare obbligo in caso di qualificazione europea). Si prosegue con Robinio Vaz, anche lui alla Roma dal Marsiglia per 25 milioni seguito da Giacomo Raspadori, arrivato all’Atalanta dall’Atletico Madrid per 23 milioni.

Ci sono poi Giovane, passato dal Verona al Napoli per 20 milioni (2 più 18 di bonus facilmente raggiungibili) e Kenneth Taylor, che ha lasciato l’Ajax per la Lazio per 16,85 milioni. Seguono Petar Ratkov, acquistato dal Salisburgo dalla Lazio per 15 milioni (13 più 2 di bonus), Darryl Bakola passato dal Marsiglia al Sassuolo per 12 milioni (10 più 2 di bonus) e Rafi Durosinmi, che dal Viktoria Plzen è andato al Pisa per 11 milioni (9 più 2 di bonus). Chiudono Marco Brescianini, arrivato dall’Atalanta alla Fiorentina per 11 milioni (prestito più obbligo di riscatto) e Alphadjo Cissé, trasferitosi dal Verona al Milan per 9,5 milioni (8 più 1,5 di bonus). Di seguito la situazione, invece, in Europa.

Calciomercato, gli acquisti più costosi in giro per l’Europa

Nel calciomercato invernale 2026 il trasferimento più costoso in assoluto è stato quello di Antoine Semenyo, passato dal Bournemouth al Manchester City per 72 milioni di euro, davanti a Jørgen Strand Larsen, acquistato dal Crystal Palace dal Wolverhampton per 49,7 milioni. Mentre sul terzo gradino del podio troviamo Lucas Paquetá, rientrato in Brasile dal West Ham al Flamengo per 42 milioni.

Subito dopo si collocano tre operazioni da 40 milioni di euro, quelle di Conor Gallagher, dall’Atletico Madrid al Tottenham; di Brennan Johnson, che ha lasciato il Tottenham per il Crystal Palace e di Ademola Lookman, trasferitosi dall’Atalanta all’Atletico Madrid. Al settimo posto c’è Oscar Bobb, passato dal Manchester City al Fulham per 31,2 milioni, seguito da due affari da 30 milioni: Kader Meité, dal Rennes all’Al-Hilal e Matteo Guendouzi, che ha lasciato la Lazio per il Fenerbahce. A chiudere la top 10 c’è Rayan, acquistato dal Bournemouth dal Vasco da Gama per 28,5 milioni di euro.

Le squadre che hanno speso di più

MANCHESTER CITY: 95 mln euro AL-HILAL: 91,72 mln CRYSTAL PALACE: 89,7 mln LIVERPOOL: 63,6 mln TOTTENHAM: 55 mln WEST HAM: 54,3 mln FLAMENGO: 53,7 mln BOURNEMOUTH: 42 mln ATL. MADRID: 38 mln FENERBAHCE: 37 mln LAZIO: 36,55 mln INTER MIAMI: 34,8 mln ASTON VILLA: 33 mln NAPOLI: 31,5 mln FULHAM: 31,2 mln CRUZEIRO: 27 mln WOLFSBURG: 25 mln SUNDERLAND: 24,45 mln ROMA: 24 mln LIPSIA: 23,4 mln