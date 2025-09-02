Calciomercato, i colpi più costosi dell’estate

Il calciomercato è oramai alle spalle: ma quali sono stati gli acquisti più costosi dell’estate 2025? La top 10 in Italia e all’estero

Un altro calciomercato è alle spalle. Ma quali sono stati i colpi più costosi dell’estate? All’estero spicca senza dubbio l’acquisto di Alexander Isak, arrivato al Liverpool per la cifra record di 145 milioni, diventando l’acquisto più costoso della storia in Premier League.

Come capitato spesso negli ultimi anni, le squadre inglesi dominano la classifica dei colpi più costosi dell’estate. Ben 19 dei 25 acquisti più onerosi della sessione di mercato appena terminata sono stati messi a segno da club inglesi.

Una classifica dalla quale non poteva mancare il Real Madrid, presente grazie agli acquisti di Huijsen e Carreras. L’Italia figura invece solo dal lato delle cessioni di Osimhen e Retegui, volati rispettivamente al Galatasaray e all’Al Qadsiah.

Tornando in Italia, tanto Milan nella top-5 dei trasferimenti più costosi. I rossoneri sono stati tra le grandi protagoniste dell’ultima sessione di calciomercato, con ben 10 rinforzi arrivati alla corte di Massimiliano Allegri. Di seguito i colpi più costosi in Italia e all’estero.

Serie A, i colpi più costosi dell’estate

Il colpo più costoso dell’estate italiana è stato Christopher Nkunku. Il Milan ha prelevato l’attaccante francese per circa 37 milioni di euro, uno in più di Ardon Jashari, che si ferma al secondo posto. Il ritorno di Francisco Conceição alla Juventus chiude il podio per 32 milioni di euro. Quarto posto per Sam Beukema, volato al Napoli per 31 milioni. Un gradino più sotto troviamo il riscatto dei bianconeri per Nico Gonzalez per poco più di 28 milioni, prima della cessione dell’argentino all’Atletico Madrid. Ecco la top 10 completa.

Christopher Nkunku al Milan Ardon Jashari al Milan Francisco Conceição alla Juventus Sam Beukema al Napoli Nico Gonzalez alla Juventus Noa Lang al Napoli Wesley alla Roma Nikola Krstovic all’Atalanta Roberto Piccoli alla Fiorentina Neil El Aynaoui alla Roma

Calcio estero, i colpi più costosi dell’estate

Ben più elevate le cifre degli acquisti più costosi all’estero. In vetta a questa speciale classifica c’è il trasferimento di Alexander Isak al Liverpool, che con 145 milioni ha stabilito il record per la Premier League. Il podio è tutto Reds, considerando anche gli arrivi di Wirtz ed Ekitiké. Di seguito la top 10 completa

Alexander Isak al Liverpool Florian Wirtz al Liverpool Hugo Ekitiké al Liverpool Nick Woltemade al Newcastle Benjamin Sesko al Manchester United Victor Osimhen al Galatasaray Bryan Mbeumo al Manchester United Matheus Cunha al Manchester United Martin Zubimendi all’Arsenal Luis Diaz al Bayern Monaco