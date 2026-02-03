Argentina, USA ma non solo: dove il calciomercato è ancora aperto
Il calciomercato in Italia si è chiuso nella serata di lunedì 2 febbraio: ma dove le trattative sono ancora aperte? Il quadro
Le porte del calciomercato in Italia si sono chiuse nella serata di lunedì 2 febbraio, tra arrivi last-minute come quello di Pandolfi all’Avellino e acquisti sfumati nell’ultimo giorno di trattative.
Come sempre, la data della chiusura del calciomercato cambia in ogni Nazione. Se le principali leghe europee si sono uniformate, stabilendo il 2 febbraio come gong alle trattative, in Portogallo la chiusura è prevista per oggi 3 febbraio.
Ancora qualche giorno, invece, per i club turchi e quelli greci, dove la chiusura del calciomercato è prevista per il 6 febbraio. Quasi due settimane di tempo per le squadre della Svizzera, dove il termine è fissato per lunedì 16 febbraio. L’ultimo Paese europeo a chiudere le porte del mercato sarà l’Ucraina: c’è tempo fino all’11 marzo.
Oltreoceano i tempi della stagione calcistica sono inevitabilmente diversi. Il calciomercato in Brasile chiuderà infatti il 3 marzo, una settimana in più per i club argentini, che fino al 10 marzo potranno acquistare nuovi calciatori. Ancora più lunghi i tempi negli USA, dove il gong è fissato per giovedì 26 marzo.
Dove è ancora aperto il calciomercato?
- Portogallo: 3 febbraio
- Turchia: 6 febbraio
- Grecia: 6 febbraio
- Austria: 6 febbraio
- Emirati Arabi Uniti: 9 febbraio
- Romania: 9 febbraio
- Messico: 10 febbraio
- Repubblica Ceca: 12 febbraio
- Serbia: 13 febbraio
- Slovenia: 15 febbraio
- Svizzera: 16 febbraio
- Croazia: 17 febbraio
- Russia: 19 febbraio
- Polonia: 25 febbraio
- Brasile: 3 marzo
- Argentina: 10 marzo
- Ucraina: 11 marzo
- Stati Uniti: 26 marzo