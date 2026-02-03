Argentina, USA ma non solo: dove il calciomercato è ancora aperto

Il calciomercato in Italia si è chiuso nella serata di lunedì 2 febbraio: ma dove le trattative sono ancora aperte? Il quadro

Le porte del calciomercato in Italia si sono chiuse nella serata di lunedì 2 febbraio, tra arrivi last-minute come quello di Pandolfi all’Avellino e acquisti sfumati nell’ultimo giorno di trattative.

Come sempre, la data della chiusura del calciomercato cambia in ogni Nazione. Se le principali leghe europee si sono uniformate, stabilendo il 2 febbraio come gong alle trattative, in Portogallo la chiusura è prevista per oggi 3 febbraio.

Ancora qualche giorno, invece, per i club turchi e quelli greci, dove la chiusura del calciomercato è prevista per il 6 febbraio. Quasi due settimane di tempo per le squadre della Svizzera, dove il termine è fissato per lunedì 16 febbraio. L’ultimo Paese europeo a chiudere le porte del mercato sarà l’Ucraina: c’è tempo fino all’11 marzo.

Oltreoceano i tempi della stagione calcistica sono inevitabilmente diversi. Il calciomercato in Brasile chiuderà infatti il 3 marzo, una settimana in più per i club argentini, che fino al 10 marzo potranno acquistare nuovi calciatori. Ancora più lunghi i tempi negli USA, dove il gong è fissato per giovedì 26 marzo.

Dove è ancora aperto il calciomercato?

Portogallo : 3 febbraio

: 3 febbraio Turchia : 6 febbraio

: 6 febbraio Grecia : 6 febbraio

: 6 febbraio Austria : 6 febbraio

: 6 febbraio Emirati Arabi Uniti : 9 febbraio

: 9 febbraio Romania : 9 febbraio

: 9 febbraio Messico : 10 febbraio

: 10 febbraio Repubblica Ceca : 12 febbraio

: 12 febbraio Serbia : 13 febbraio

: 13 febbraio Slovenia : 15 febbraio

: 15 febbraio Svizzera : 16 febbraio

: 16 febbraio Croazia : 17 febbraio

: 17 febbraio Russia : 19 febbraio

: 19 febbraio Polonia : 25 febbraio

: 25 febbraio Brasile : 3 marzo

: 3 marzo Argentina : 10 marzo

: 10 marzo Ucraina : 11 marzo

: 11 marzo Stati Uniti: 26 marzo