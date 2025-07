Roma, da oggi si sblocca Wesley: parti a lavoro per chiudere

Dopo l’arrivo di Emerson Royal al Flamengo, si è sblocca l’operazione che porta Wesley alla Roma: le ultime

Da giovedì 24 luglio può sbloccarsi da un momento all’altro l’operazione che può portare Wesley alla Roma.

La trattativa tra Milan e Flamengo per Emerson Royal ha liberato l’esterno brasiliano.

I club sono a lavoro per chiudere gli ultimi dettagli utili e definire i contratti da firmare.

Una volta fatto questo, il calciatore avrà il via libera per poter volare in Italia.