Il difensore Lloyd Kelly è un nuovo giocatore della Juventus: scattato il riscatto dopo in numero di presenze minime

Lloyd Kelly è un nuovo calciatore della Juventus.

Dopo il raggiungimento delle presenze minime stabilite dall’accordo tra i bianconeri e il Newcastele a gennaio, è scattato l’obbligo di riscatto del difensore da parte del club allenato da Tudor.

Un’operazione da 17.5 milioni di euro complessivi, divisi fra prestito a 3 milioni e riscatto a 14.5 milioni, più oneri.

L’inglese è sceso in campo 13 volte con la maglia della Juventus: 10 in campionato, 2 in Champions League una in Coppa Italia.

Juventus, scattato il riscatto di Kelly

Il giocatore inglese classse 1998 era arrivato a gennaio del 2025 alla Juventus, che in quel momento stava vivendo un periodo complicato dati i numerosi infortuni al reparto difensivo. Giocatore che aveva firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, con obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni.

Condizioni che come raccontato si sono verificate e che hanno portato, appunto, il difensore a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus. Il costo totale di 14,5 milioni, come aveva raccontato il club bianconero sui propri canali ufficiali, saranno pagabili in tre esercizi. Inoltre, gli oneri non potranno arrivare a superare i 6.5 milioni di euro, al raggiungimento di determinati risultati sportivi.