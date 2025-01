Napoli, per Adeyemi accordo con il Dortmund: si aspetta il via libera del giocatore

Il club tedesco fissa il prezzo: su di lui anche il Chelsea, che lo vuole per giugno

Il Borussia Dortmund ha un accordo con il Napoli per Adeyemi, ottenuto già nei giorni scorsi.

Adeyemi, al momento, non ha ancora dato il via libera finale. C’è stato nella giornata di giovedì 23 gennaio però un contatto diretto con Antonio Conte per fargli capire il progetto sportivo per lui in caso di arrivo in Italia.

Non solo Napoli. Sul calciatore c’è anche il Chelsea, che lo vorrebbe per giugno. Il club azzurro ha però virato forte sul giocatore dopo che la trattiva per Garnacho è rimasta in stand-by (clicca qui per leggere la situazione).

Per quanto riguarda la difesa, il Napoli ha provato per Pongracic e Pablo Mari. Lo spagnolo però vorrebbe 2 anni e mezzo di contratto e non trasferirsi solo per questa seconda parte di stagione.