Udinese, è fatta per Miller: domani le visite mediche

L’Udinese mette a segno un colpo importante: è fatta per l’arrivo di Lennon Miller, visite mediche prenotate per domani, 12 agosto

Colpo importante per l’Udinese: è fatta per l’arrivo di Lennon Miller dal Motherwell. I bianconeri hanno raggiunto l’intesa sulla base di 5 milioni.

I documenti tra i club sono stati firmati, e il giocatore sosterrà le visite mediche domani, 12 agosto.

I friulani hanno vinto una concorrenza importante dopo un pressing durato nove mesi per il centrocampista scozzese, che era seguito anche da Ajax, Celtic, Brighton e Bologna. Il giocatore, però, non voleva cominciare un’esperienza in Premier League, e questo è stato un vantaggio nella trattativa con l’Udinese.

Miller, classe 2006, ha già totalizzato oltre 70 presenze da professionista, oltre ad aver giocato due gare con la nazionale maggiore insieme a McTominay e Ferguson, che diventeranno presto avversari in Serie A.