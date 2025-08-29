Napoli-Højlund: prosegue il meeting con gli agenti per limare gli ultimi dettagli

C’è anche Antonio Conte al meeting

Dopo aver raggiunto l’accordo verbale nella mattinata di oggi, venerdì 29 agosto, il Napoli e gli agenti di Højlund stanno attualmente discutendo per trovare le intese su aspetti legati al contratto, alle commissioni e ai termini personali del giocatore.

L’incontro tra le parti, iniziato alle ore 17, sta proseguendo senza sosta: arrivato al meeting anche Antonio Conte.

L’ex Atalanta arriverà in prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League della squadra azzurra.

Le cifre dell’operazione, tra prestito e obbligo, saranno di 45 milioni di euro.