Doué, Nico Paz e non solo: le 10 rivelazioni del 2025

Sono tanti i giocatori che si sono messi in mostra nel 2025: le 10 migliori rivelazioni del calcio internazionale dell’ultimo anno

Il 2025 sta per concludersi. In un anno in cui la squadra migliore è stata senza dubbio il PSG, sono diversi i giocatori — più o meno giovani — che si sono rivelati ai massimi livelli del calcio europeo.

Désiré Doué ha trascinato i suoi con una doppietta in finale di Champions League, ed è il volto del futuro della squadra campione d’Europa. Chi però, nonostante un’esperienza maggiore, non si era mai visto a livelli così alti, è sicuramente Vitinha. Arrivato dal Porto nel 2022, l’ultimo anno lo ha mostrato al mondo intero come uno dei mediani — per qualità in impostazione — migliori che ci siano.

La Premier League negli ultimi anni è stato un vero e proprio palcoscenico di talenti. Tra questi spicca il nome di Antoine Semenyo del Bournemouth. Sempre in Inghilterra, ma solo da settembre, troviamo anche Nick Woltemade e Hugo Ekitiké, trascinatori la passata stagione di Stoccarda e Eintracht Francoforte.

In Serie A meritano una menzione Nico Paz e Francesco Pio Esposito. Il primo ha già mostrato grandi qualità al Como e sembra già pronto a dire la sua al Real Madrid; il secondo dopo una stagione da protagonista in Serie B sta ora trovando spazio anche nell’Inter e in Nazionale, dove ha già segnato 3 gol.

Vitinha e Doué per un PSG formato Sextuple

Trovare due giocatori del PSG che si sono contraddistinti rispetto ad altri è complicato. Dopo anni di grandi stelle senza ottenere mai risultati fuori dalla Francia, la squadra di Luis Enrique ha infatti “rinunciato” ai grandi nomi per esaltare la forza del gruppo. Ed è così che è arrivato il cosiddetto Sextuple. Tra Donnarumma (ora al City), il Pallone d’Oro Dembelé, l’ex Napoli Kvaratskhelia, spicca il talento di Désiré Doué. Arrivato dal Rennes, il classe 2005 francese è stato fondamentale nel tridente “leggero” dell’allenatore spagnolo. Con i Paris è già a 21 gol e 20 assist in 73 partite, e la doppietta in finale di Champions League contro l’Inter lo ha definitivamente rivelato al calcio mondiale.

Insieme a lui una nota di merito va a Vitinha. Davanti alla difesa abbina qualità e quantità, ed è da lui che passano molte delle azioni offensive della squadra. In questo inizio di 2025/26 è già a 5 gol e 8 assist, e insieme a Joao Neves forma una coppia ben assortita davanti alla difesa, completata al meglio da uno tra Fabian Ruiz, Mayulu e Zaïre-Emery.

Sempre in Ligue 1 una rivelazione dell’ultimo anno è Mason Greenwood. Dopo l’addio al Manchester United per le note vicende private, il calciatore inglese sta mostrando tutto il suo talento al Marsiglia, dove De Zerbi lo sta valorizzando al meglio. in 58 partite con l’OM ha segnato 37 gol e fornito 10 assist, numeri altissimi per un giocatore che dovrebbe essere un esterno d’attacco e che è rimasto fermo diversi mesi.

Liga e Serie A tra destini incrociati

Nico Paz è certamente la più grande rivelazione del 2025 in Serie A. Arrivato nel 2024 dal Real Madrid al Como, è nel posto giusto per crescere e mettersi in mostra senza grosse pressioni. In Italia è tra i giocatori migliori di tutto il campionato, dove regala giocate di grande qualità ogni partita e dal 2026 tornerà con ogni probabilità in Spagna, dove dovrà dimostrare tutto il suo valore in una piazza ben più complicata. Passato dall’Italia, e ora proprio a Madrid è invece Dean Hujsen. Dalla Juventus U23 è passato al Bournemouth che, in una sola stagione, lo ha valorizzato e poi ceduto ai Blancos per una cifra oltre 3 volte più alta di quella d’acquisto. Classe 2005 e già titolare tra Real e Spagna, è lui il difensore centrale rivelazione del 2025.

L’altro giocatore della Serie A che merita una menzione è Francesco Pio Esposito. 17 gol nel 2024/25 con lo Spezia in B e poi il ritorno all’Inter, dove con Chivu sta trovando spazio. A segno già in Serie A, Coppa Italia e Champions League, Pio si è guadagnato anche la fiducia di Gattuso in Nazionale, dove ha realizzato 3 reti nelle partite di Qualificazione ai Mondiali. Torniamo in Spagna, con un nome di cui non si parla molto. Nel Barcellona in cui spiccano Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski, alle loro spalle Fermin Lopez ha vissuto una stagione da protagonista. Gli infortuni di Dani Olmo lo portano spesso a essere titolare, e i numeri danno ragione a lui e a Flick: 15 gol e 14 assist in tutte le competizioni dall’inizio del 2024/25, per un centrocampista, sono numeri di livello assoluto.

Le rivelazioni della Premier League nel 2025

Tre sono invece le rivelazioni del 2025 che arrivano dalla Premier League. La prima è Antoine Semenyo, ala sinistra del Bournemouth che sotto la guida di Iraola sta trascinando i rossoneri con gol e assist. In questo inizio di 2025/26, nonostante un calo della squadra, è già a 9 gol e 3 assist. Classe 2000, Semenyo è a oggi uno dei migliori giocatori del campionato inglese, e l’ultimo anno lo ha portato ai massimi livelli tra i top nel suo ruolo.

Gli altri due sono new entry della Premier League: Ekitiké e Woltemade. Arrivati dall’Eintracht il primo e dallo Stoccarda il secondo, entrambi hanno avuto nel 2025 l’anno in cui si sono rivelati al mondo inter. L’attaccante francese del Liverpool, dopo i tanti gol in Germania, è in questo momento il miglior realizzatore della sua squadra, dove ha preso il posto da titolare a Isak, anche lui arrivato nell’ultima sessione di calciomercato. Proprio Isak è stato sostituito al Newcastle da Nick Woltemade. 2 metri di altezza e una tecnica da brevilineo, l’attaccante tedesco ha iniziato a giocare e segnare proprio in quest’anno solare, portando così i Magpies a investire oltre 70 milioni per lui.