Il 2026 del calcio: tutti gli eventi attesi nel nuovo anno.

Il calcio non si ferma nemmeno nelle festività, tra Serie A e calciomercato il mese di gennaio sarà ricco di impegni.

Ma non solo. Come ogni Capodanno, è tempo di appuntarsi quali sono gli eventi calcistici in programma nei prossimi 365 giorni.

Dalla Champions League passando per i playoff e i Mondiali stessi: gli appuntamenti del 2026 sono tanti e riguardano sia i club che le nazionali.

Senza dimenticare l’Europa e la Conference League ma anche la finalissima tra Spagna e Argentina: scopriamo in ordine cronologico tutto quello che c’è da sapere sul 2026 del calcio.

Gli eventi calcistici del 2026

Giusto il tempo di smaltire il sonno accumulato nei giorni precedenti ed è ora di tornare alla Serie A. Si parte subito con il match di venerdì 2 gennaio alle 20:45 tra Cagliari e Milan. Aspettando il termine della 18esima giornata di campionato, in programma fino al 4 gennaio, ricomincia la sessione di calciomercato invernale che finirà esattamente un mese dopo, lunedì 2 febbraio. Qualche giorno dopo, dal 6 al 22 febbraio, non si possono dimenticare anche le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, uno degli eventi più attesi degli ultimi anni.

Ci siamo dimenticati qualcosa? Ovviamente no. Marzo riserverà grandi sorprese a partire dai playoff in vista dei prossimi Mondiali, che riguardano anche la nostra Nazionale. Le semifinali inizieranno il 26 marzo con la nostra Italia che affronterà l’Irlanda del Nord. A seguire, il 31 marzo, le finali in cui gli Azzurri, in caso di passaggio del turno, troverebbero una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Nel mezzo anche la Finalissima tra i campioni d’Europa e del Sud America. La sfida tra la Spagna, vincitrice di Uefa Euro 2024, e l’Argentina, vincitrice della Copa América 2024, andrà in scena il prossimo 27 marzo in Qatar. Senza dimenticare poi a maggio le finali delle varie competizioni europee cioè Champions, Europa e Conference League.

Pronti per un nuovo Mondiale: il calendario degli appuntamenti del nuovo anno

E gli eventi non sono finiti qui. Il momento più atteso sarà infatti nella seconda parte di questo 2026. Da quattro anni si aspetta questo momento che finalmente sta per arrivare. Un Mondiale delle prime volte con un’edizione inedita in cui parteciperanno ben 48 squadre divise in 12 gironi. Dall’11 giugno al 19 luglio non ci sarà quindi tempo per annoiarsi.

Le nazionali viaggeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico proprio per questo ci terranno impegnate a tutte le ore del giorno, dalla mattina presto fino alla tarda serata visto il fuso orario. Nell’attesa di scoprire il destino dell’Italia in vista del prossimo Mondiale, andiamo con ordine e viviamo a pieno tutti questi eventi che ci accompagneranno nel nuovo anno iniziato oggi, giovedì 1 gennaio.