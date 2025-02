Da perno della difesa a nuovo attaccante dell’Arsenal: il possibile cambio ruolo di Riccardo Calafiori

Riccardo Calafiori come nuovo attaccante dell’Arsenal. No, non è utopia. Bensì un’ipotesi più che concreta. Ad ammetterlo è l’allenatore dei ‘Gunners’, Mikael Arteta, nel corso della conferenza stampa pre-Leicester.

Lo spagnolo ha parlato così. “È già stato fatto in passato. Ha questa capacità di diventare una minaccia, specialmente nel contesto del gioco contro i blocchi bassi, è un’opzione che abbiamo”.

Ma dove nasce questa ipotesi? Di certo, non è casuale. Nell’Arsenal infatti si sono fermati Gabriel Jesus, Bukayo Saka e Gabriel Martinelli. A questa lista di infortunati si è aggiunto anche Kai Havertz. E dunque, ecco l’ipotesi Calafiori contro il Leicester.

Un ruolo dunque inedito. Ma non troppo. In effetti, basta tornare al 20 maggio scorso. Quando Calafiori vestiva la maglia del Bologna. In quel frangente, il calciatore italiano realizzò due reti.

Calafiori, dal Bologna a nuovo attaccante dell’Arsenal?

La Roma, l’infortunio. Il Basilea e il Bologna. La Champions League e (oggi) la Premier League. Di mezzo, anche la nazionale italiana. Riccardo Calafiori ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni.

In questa prima parte di stagione con la maglia dei ‘Gunners’, il calciatore ha fatto registrare un totale di 20 presenze tra Premier League, Champions League ed EFL Cup. Mettendo a referto, tra le altre cose, anche due gol e un assist.

--> --> -->-->